Машины по крышу в воде: кадры последствий проливных дождей в Ростовской области

По данным Росгидромета, местами в Ростовской области в течение целого дня 17 июля и утром 18 июля ожидаются неблагоприятные метеоявления.

Так, синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение с сильными дождями, ливнями в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром.

На кадрах с места видно, что в результате дождей некоторые улицы сильно затопило.

ГУ МЧС России по Ростовской области просит местных жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными.

По словам спасателей, необходимо максимально исключить пребывание на улице, при парковке автотранспорта быть внимательными и избегать нахождения рядом с линиями электропередач и под деревьями.