В Москве замедлились темпы прироста новых случаев COVID19

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявил, что уже более двух месяцев в столице снижается среднесуточный темп прироста новых случаев заболевания COVID-19.

Так, за последние сутки в Москве было подтверждено 575 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Специалисты сообщили, что число новых заболевших на 10% меньше, чем неделю назад.

При этом 53% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,2% – от 46 до 65 лет, 8,5% - от 66 до 79 лет.

В Оперштабе заявили, что 11% среди заболевших - дети.

Ранее сообщалось, что заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что жители города смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус с 16 июля в 207 поликлиниках столицы.