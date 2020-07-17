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«Ошарашенный» дракой двух крыс кот попал на видео

Иван Линдеманн
10:04 17.07.2020
Видео, размещенное в социальных сетях, быстро стало вирусным. Его посмотрели более 147 тысяч раз.
© Видео: Mufaa6, Twitter © Фото: Mufaa6, Twitter

Две большие крысы, стоя на задних лапах, устроили настоящий поединок на одной из улиц Сингапура. Видео «рукопашного» боя сняла местная жительница. На кадрах также присутствует кот, но он не вмешивается в разборки, а стоит и наблюдает.

«Мы так привыкли видеть дерущихся кошек, но вы когда-нибудь видели сражающихся крыс? Кошка, которая решила не вмешиваться в это, - умная кошка!» - написал автор ролика.

Видео, размещенное в социальных сетях, быстро стало вирусным. Его посмотрели более 147 тысяч раз. Пользователи также стали активно комментировать запись.

После поединка крысы разбежались в разные стороны. И любопытный кот последовал за одним из грызунов.

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