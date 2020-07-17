Шойгу потребовал исключить ущерб экологии в ходе внезапной проверки войск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал обеспечить строгое соблюдение требований безопасности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду в ходе объявленной внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

«На всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду», - сказал министр.

Всего на внезапную проверку привлечено 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Результаты проведенных учебных мероприятий будут учитываться в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение «Кавказ-2020».