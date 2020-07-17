Шойгу: на внезапную проверку в ВС РФ привлечено около 150 тысяч военнослужащих

В российских Вооруженных силах началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны России.

«Всего на внезапную проверку привлечено 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения», - сказал министр.

Он подчеркнул, что результаты проведенных учебных мероприятий будут учитываться в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение «Кавказ-2020».

Шойгу также потребовал на всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.