СМИ узнали о подработках супруги Ефремова после его ареста

Софья Кругликова, пятая жена российского актера Михаила Ефремова, стала подрабатывать после того, как ее супруга отправили под домашний арест после смертельного ДТП.

Друзья семьи знаменитости сообщили, что ранее Ефремов предлагал жене не работать, а заниматься воспитанием их трех несовершеннолетних детей. Но Софья приняла решение остаться в профессии.

«Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке она старший преподаватель», - рассказали друзья Ефремова «Комсомольской правде».

При этом уточняется, что женщина помимо этого много подрабатывает: записывает звезд на студии, берет коммерческие проекты.



«Теперь, видимо, подработок будет брать больше – детей кормить ведь надо». - заключили друзья четы, отметив, что у Кругликовой денежных сбережений почти нет.

Напомним, авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов, находясь за рулем своего авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее сообщалось, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев призвал дочь актера Анну-Марию «заниматься своим делом» и не лезть в судебный процесс