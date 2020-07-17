«От героев былых времен»: Музей Победы открылся уникальной выставкой

В четверг, 16 июля, в Москве открылось для посетителей главное здание Музея Победы на Поклонной горе. В период режима самоизоляции и ограничений из-за пандемии коронавируса, музею удалось запустить множество онлайн-проектов, провести 40 видеоэкскурсии и открыть новые экспозиции.

Одна из самых масштабных и новых экспозиций – «Подвиг народа», которую виртуально посетили тысячи человек. Теперь увидеть выставку посетители смогут офлайн, прочувствовать атмосферу времен Великой Отечественной и походить по залам, посвященным ключевым сражениям и событиям военных лет. Современные технологии и раритетные экспонаты создают особую атмосферу.

Экспозиция «Подвиг народа» начинается с зала «Брестская крепость»: прототипы реальных людей, освещение, звуковое сопровождение и даже анимация - все для того, чтобы ощутить весь ужас первых часов войны. Безмятежную утреннюю тишину нарушает налет фашистских бомбардировщиков. И вот уже плечом к плечу идут защитники приграничных укреплений.

Актер и режиссер Игорь Угольников приложил руку к созданию экспозиции. Он придумал зал под названием «Агитбригада»: военное караоке прямо в кузове знаменитой полуторки. А в следующем зале - «Эвакуация». В товарных вагонах деревянные настилы, усыпанные соломой. «Тыл фронту» - под плакатами с этими заветными словами стоят станки и машины. А еще люди, приблизившие своим трудом победу.