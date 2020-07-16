Названы регионы России с самыми чистыми реками

Большая часть водоемов России имеет различную степень загрязнения, но некоторые реки в Адыгее, Краснодарском крае, Волгоградской области, Крыму, на Алтае, в Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях можно назвать относительно чистыми.

В обзоре Росгидромета говорится, что в Крыму «условно чистыми» признаны 23,1% водоемов, «слабо загрязненными» - 30,8%. На Алтае рек, попадающих под эти две категории, 66%, в Хакасии - 25%, в Иркутской области - 84%, в Кемеровской области - 18%.

В республике Северная Осетия-Алания - широкий диапазон качества воды. «Условно чистой» признаны 47,1%, «слабо загрязненной» - 17,7%, «загрязненной» - 11,8%, «грязной» - 23,5%. В Ставропольском крае «слабо загрязненными» считаются 27,8% водоемов, «экстремально грязными» - 5,5%.

Самый высокий уровень загрязнения рек зафиксирован в Уральском федеральном округе. В ЦФО неудовлетворительная экологическая ситуация - во Владимирской, Московской, Рязанской, Тульской областях. В СЗФО загрязнено большинство рек. В Южном федеральном округе самые грязные водоемы расположены в Астраханской и Ростовской областях.

В Сибирском федеральном округе загрязнены воды Новосибирской (82%) и Томской областей (68%). На Дальнем Востоке плохая обстановка в Приморском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области.