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В Госдуме назвали плачевными попытки США остановить «Северный поток-2»

Иван Линдеманн
09:32 16.07.2020
Член комитета по энергетике Михаил Шеремет уверен, что время американского диктата и гегемонии в мире безвозвратно прошло.
В Госдуме назвали плачевными попытки США остановить «Северный поток-2»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

«Северный поток-2» будет достроен вопреки американским санкциям. Любые попытки помешать строительству газопровода закончатся плачевно. Такое мнение выразил депутат Госдумы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

«США не в силах остановить строительство "Северного потока-2". Былое влияние США на европейские страны утеряно. Попытки американцев помешать строительству закончатся для них плачевно», - сказал РИА Новости депутат.

Шеремет уверен, что Москва может эффективно противодействовать всем попыткам США помешать развитию страны.

«Время американского диктата и гегемонии в мире безвозвратно прошло. Пора уже им учитывать новую реальность», - подчеркнул депутат.

В среду, 15 июля, Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии РФ через ограничительные меры и включил в документ о санкциях также «Турецкий поток».

«Северный поток-2» является экспортным газопроводом, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Россию с Европой. Протяженность маршрута составляет более 1200 километров.  Мощность двух ниток трубопровода - 55 миллиардов кубических метров газа в год.

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