Собянин прокомментировал возможность введения повторного карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у Москвы «все-таки больше шансов» избежать повторного введения карантина из-за коронавируса в столице.

«Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», - объяснил мэр в эфире радио «Комсомольская правда».

Также по его словам, высокие цифры в мире по числу заразившихся коронавирусом - закономерный процесс.

«То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город», - отметил Собянин.

По его мнению, в стране с большой территорией, например, в России или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин прокомментировал информацию о «второй волне» COVID-19 в Москве. По словам мэра города, заболеваемость изо дня в день снижается и столица уверенно двигается в сторону выхода из пандемии