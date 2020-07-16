Пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе приложения

Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран пожаловались на проблемы в работе сервиса.

Отмечается, что нарушения в работе соцсети произошли в четверг около 07.34 МСК.

О проблемах сообщили пользователи из США, Австралии, Индии, Чили и Перу. Несколько случаев сбоя приложения были также зафиксировано в России, в частности, в Москве.

По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей (58%) жалуются на проблемы со входом, 33% испытывают проблемы с загрузкой и 7% жалуются в целом на работу сайта.

Ранее сообщалось, что в работе WhatsApp по всему миру произошел сбой. Наибольшее количество неполадок зафиксировали в Великобритании, Бельгии, Германии, Нидерландах, России, Мексике, Бразилии и Аргентине.