В Twiiter поделились подробностями массового взлома аккаунтов знаменитостей

Массовый взлом аккаунтов Twitter произошел из-за того, что хакеры воспользовались доступом нескольких сотрудников компании к ее внутренним системам. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

«Мы зафиксировали скоординированную атаку со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения некоторых наших сотрудников, имевших доступ к внутренним системам и инструментам», - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В Twitter отметили, что немедленно заблокировали аккаунты, подвергшиеся атаке, и удалили записи, опубликованные хакерами. В настоящее время большинство учетных записей восстановлено, однако могут возникать некоторые проблемы. Специалисты проверяют, что еще успели сделать злоумышленники.

Кибератака на аккаунты крупных американских компаний и знаменитостей произошла в среду, 15 июля. На страницах, подвергшихся взлому, появились сообщения примерно одинакового характера: мошенники просили пользователей перевести деньги на указанный счет, в обмен они обещали вернуть сумму в двойном размере. Как сообщает Bloomberg, таким образом злоумышленникам удалось похитить около 110 тысяч долларов.