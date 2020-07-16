Умер кинооператор, снявший фильм «Бриллиантовая рука»

В Союзе кинематографистов России заявили, что кинооператор Игорь Черных умер в Москве в возрасте 88 лет.

Черных снял более 20 советских фильмов. Среди них: «Бриллиантовая рука», «Битва за Москву», «Великий полководец Георгий Жуков», «Трагедия века» и другие.

«Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел», - говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

Уточняется, что информация о дате и месте похорон кинооператора станет известна позже.

Черных был заслуженным деятелем искусств РСФСР, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также он был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой.