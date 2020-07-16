В Польше нашли неизвестное массовое захоронение фашистов

Археологи во время раскопок в западной Польше обнаружили массовое захоронение 18 фашистских парашютистов, погибших в последние месяцы Второй мировой войны.

Братская могила была найдена недалеко от деревни Козлице Нижнесилезского воевоодства. Эта территория во время войны принадлежала Германии. В то время к северу от деревни находилась фашистская база Люфтваффе. Останки немецких солдат были обнаружены сотрудниками историко-археологической организации Pomost.

Археологи обнаружили несколько любопытных артефактов: немецкое оружие, инструменты, а также медали. Именно они и помогли идентифицировать солдат, как десантный полк Люфтваффе.

Во время раскопок был найден и знаменитый Испанский крест. Орденом награждали солдат, которые участвовали в Гражданской войне в Испании в конце 1930-х годов. В те годы Гитлер поддерживал диктатора испанского диктатора Франко, пишет Daily Mail.

Археологи предположили, что группа фашистских парашютистов оставалась последней на авиабазе. Позже она была атакована силами наступающего 1-го Украинского фронта. Ученые рассказали, что этот аэродром был одной из множества секретных тренировочных баз Третьего рейха.

Археологи также сообщили, что они обращаются за помощью в раскопках к местным жителям, чьи фотографии, рисунки, записи и воспоминания способны помочь в обнаружении новых захоронений.

По словах ученых, останкам необходимо пройти специальную экспертизу. После этого их планируют перезахоронить на военном кладбище во Вроцлаве.