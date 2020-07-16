Минобороны Армении показало кадры удара Азербайджана по приграничному селу

Министерство обороны Армении обнародовало кадры обстрела Вооруженными силами Азербайджана армянского села на границе. Видеозапись на своей странице в Facebook опубликована пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян.

«Сегодняшний удар азербайджанской стороны в направлении села Айгепар», - написала представитель Минобороны.

Также Степанян сообщила, что под удар попал еще один населенный пункт - Мовсес. Обстрел, по ее словам, велся из гаубиц Д-30. Кроме того, отметила представитель МО Армении, в ночь на четверг, 16 июля, ВС Армении пресекли попытку диверсионного проникновения ВС Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана ранее сообщило, что армянские подразделения начали обстрел населенных пунктов Азербайджана в Товузском направлении границы. Стрельба, как сообщили в военном ведомстве, ведется из крупнокалиберного оружия и минометов. Никто из гражданского населения не пострадал.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе возобновились 12 июля. Многие международные организации выразили озабоченность происходящим. В МИД России заявили, что готовы оказать содействие в урегулировании конфликта.