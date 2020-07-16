Минобороны Армении и Азербайджана заявили о возобновлении столкновений на границе

Министерства оборона Армении и Азербайджана сообщили, что в Товузском направлении границы возобновились столкновения. По данным военного ведомства Азербайджана, Армения наносит удары по населенным пунктам Азербайджана. Стрельба ведется из крупнокалиберного оружия и минометов.

«Никто не пострадал среди гражданского населения. В настоящее время идут бои в этом направлении. Оперативная ситуация находится под контролем наших войск. Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности»,- заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

В министерстве обороны Армении, в свою очередь, сообщили, что подразделения ВС Азербайджана начали артиллерийский обстрел армянских населенных пунктов, используя гаубицу Д-30.

«Огонь в данный момент продолжается. Подразделения вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации азербайджанских ВС», - сказала пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян.

Представитель Минобороны Армении отметила, что это является первым крупным нарушением режима прекращения огня, который установился с полуночи 15 июля.

Противостояние на армяно-азербайджанской границе возобновилось в воскресенье, 12 июля. Баку и Ереван винят в происходящем друг друга. По данным Минобороны Азербайджана, в результате конфликта скончались 11 военных, в том числе генерал. В Армении заявили о двух погибших офицерах и пяти раненых. МИД России сообщил о своей готовности оказать содействие для стабилизации ситуации.