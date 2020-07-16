Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минобороны Армении и Азербайджана заявили о возобновлении столкновений на границе

Иван Линдеманн
07:47 16.07.2020
Это является первым крупным нарушением режима прекращения огня, который установился с полуночи 15 июля.
Минобороны Армении и Азербайджана заявили о возобновлении столкновений на границе
© Фото: min.am, Instagram

Министерства оборона Армении и Азербайджана сообщили, что в Товузском направлении границы возобновились столкновения. По данным военного ведомства Азербайджана, Армения наносит удары по населенным пунктам Азербайджана. Стрельба ведется из крупнокалиберного оружия и минометов.

«Никто не пострадал среди гражданского населения. В настоящее время идут бои в этом направлении. Оперативная ситуация находится под контролем наших войск. Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности»,- заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

В министерстве обороны Армении, в свою очередь, сообщили, что подразделения ВС Азербайджана начали артиллерийский обстрел армянских населенных пунктов, используя гаубицу Д-30.

«Огонь в данный момент продолжается. Подразделения вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации азербайджанских ВС», - сказала пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян.

Представитель Минобороны Армении отметила, что это является первым крупным нарушением режима прекращения огня, который установился с полуночи 15 июля.

Противостояние на армяно-азербайджанской границе возобновилось в воскресенье, 12 июля. Баку и Ереван винят в происходящем друг друга. По данным Минобороны Азербайджана, в результате конфликта скончались 11 военных, в том числе генерал. В Армении заявили о двух погибших офицерах и пяти раненых. МИД России сообщил о своей готовности оказать содействие для стабилизации ситуации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.07.2020, 18:21
В МИД РФ прокомментировали расширение санкций против «Северного потока - 2»
Дата16.07.2020, 05:00
Шаг в небо: в Псковской области состоялись масштабные учения ВДВ
Дата15.07.2020, 15:49
Опубликован календарь чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре
Дата12.07.2020, 16:20
Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3
Дата12.07.2020, 15:10
«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:06 Эксклюзив
Видео
Внезапная смерть: как не погибнуть при жаре и резких скачках атмосферного давления
06:00 В стране и мире
Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика в Турции
05:43 Эксклюзив
Видео
«Коммуналка» на 30 млрд: эксперт рассказал, что делать при получении завышенных счетов ЖКХ
05:00 Армия
Видео
Шаг в небо: в Псковской области состоялись масштабные учения ВДВ
04:39 В стране и мире
В Росприроднадзоре дали оценку размеру штрафа «Норникелю»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Не растерялась: у украинской телеведущей во время эфира выпал зуб
Видео
«Коммуналка» на 30 млрд: эксперт рассказал, что делать при получении завышенных счетов ЖКХ
Восставший из мертвых: в Колумбии живого пациента отказались отпускать из морга
«Сверхзвуковые камни»: опубликовано видео стрельбы выточенными из минералов пулями
Опубликованы фотографии рыбы с «человеческими» губами и зубами
Видео
Дельфины устроили водное представление под Анапой: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.