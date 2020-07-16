Протаранил школу: четыре человека пострадали после наезда пьяного водителя в Приморье

В Спасском районе Приморского края произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Мужчина 39 лет, находясь за рулем автомобиля, в результате опьянения потерял управление и наехал на металлический забор школы. Об этом рассказали в УМВД по региону.

«После чего продолжил движение и наехал на крыльцо, повредив его. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель и пассажиры», - отмечено в сообщении.

В числе пострадавших есть 9-летний мальчик, который получил закрытую черепно-мозговую травму, так как не был пристегнут ремнем безопасности.

Полиция составила в отношении водителя административные протоколы. Мужчине предстоит возместить ущерб школе. Машина лихача эвакуирована.