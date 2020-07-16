Диетолог обьяснила опасность популярной диеты Дюкана

Знаменитая в России диета Пьера Дюкана может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер.

Врач напомнила, что в основе системы данной диеты лежит высокобелковая пища, при этом потребление жиров и углеводов сводится к минимуму. Также во время диеты нужно пить много воды и полностью исключить сахар.

Диета Дюкана, как считает Деккер, противопоказана при болезни почек, печени, нарушении обмена веществ, подагре, беременности и кормлении грудью.

Диетолог подчеркнула, что из-за переизбытка белка в организме вырабатываются кетоновые тела, которые подавляют аппетит и вызывают усталость.

Тем самым, дефицит микроэлементов и витаминов может привести к проблемам с внешним видом, с нервной, сердечно-сосудистой системами. Диетолог отметила, что в итоге это может «стать причиной гормонального сбоя», пишет РИА Новости.

Не подходит диета Дюкана также и тем, чья работа связана преимущественно с умственной деятельностью. В этом случае человеческий мозг испытывает острую нехватку углеводов. А это замедляет работу кишечника и вызывает интоксикацию организма.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала, как правильно есть фастфуд без вреда для здоровья. Специалист отметила, что абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов нет, главное питаться в соответствии с индивидуальными параметрами здоровья.