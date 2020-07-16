Названы основные качества плохого педагога

Учителя российских школ перечислили качества хорошего и плохого педагога. Результаты опроса приводит RT.

Каждый пятый учитель уверен, что плохого воспитателя характеризуют безответственность и безразличие к преподаваемому предмету и ученикам.

Плохой учитель - это человек, не желающий развиваться. Так считают 16 процентов педагогов.

Еще 14 процентов уверены, что нехорошего воспитателя выдают некомпетентность и незнание предмета, 12 процентов опрошенных - формализм и нелюбовь к детям.

Что касается качеств хорошего учителя, то они, по мнению респондентов, заключаются в компетентности и знании своего предмета.

На втором месте находятся любовь и уважение к детям. Далее следуют педагогический талант, гибкость и мобильность учителя.