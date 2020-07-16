Названы основные качества плохого педагога
Это безответственность, безразличие к своему предмету и другие признаки.
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Учителя российских школ перечислили качества хорошего и плохого педагога. Результаты опроса приводит RT.
Каждый пятый учитель уверен, что плохого воспитателя характеризуют безответственность и безразличие к преподаваемому предмету и ученикам.
Плохой учитель - это человек, не желающий развиваться. Так считают 16 процентов педагогов.
Еще 14 процентов уверены, что нехорошего воспитателя выдают некомпетентность и незнание предмета, 12 процентов опрошенных - формализм и нелюбовь к детям.
Что касается качеств хорошего учителя, то они, по мнению респондентов, заключаются в компетентности и знании своего предмета.
На втором месте находятся любовь и уважение к детям. Далее следуют педагогический талант, гибкость и мобильность учителя.