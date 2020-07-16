Трамп планирует запретить въезд в США членам Компартии КНР

Администрация президента США Дональда Трампа планирует запретить въезд в страну членам Коммунистической партии Китая и их родственникам.



По предварительным данным, проект находится на стадии обсуждения.

Он также может разрешить правительству США аннулировать визы членов Компартии и их семей, которые находится на данный момент на территории Штатов. Соответственно, это повлечет за собой их высылку, пишет газета The New York Times.

Также, по сообщениям СМИ, поступают предложения ограничить въезд на территорию США для военных Народно-освободительной армии Китая и руководителей китайских госпредприятий.

Ранее сообщалось, что Китай введет санкции против США в связи с ситуацией вокруг Гонконга. В МИД КНР сообщили, что что законопроект Штатов является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая.