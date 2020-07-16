В России создадут программу господдержки коренных народов Севера

В России до конца 2020 года будет разработана программа господдержки хозяйственной деятельности коренных малых народов Севера, сообщили в Минвостокразвития РФ.

«Разработку уже ведут Агентство по развитию человеческого капитала с участием субъектов РФ и ассоциаций КМНС. Завершить подготовку программы планируется до конца 2020 года», - приводит РИА Новости сообщение министерства.

Предполагается, что программа будет включать меры поддержки по созданию производств пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также ее экспорта. Также будут предусмотрены меры по развитию туризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера.

Ранее было предложено распространить на Арктическую зону режим территорий опережающего социально-экономического развития. Территория опережающего развития – это экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и различными привилегиями для привлечения инвестиций и ускоренного развития экономики.