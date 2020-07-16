Диетолог развеял миф о вреде чипсов

Картофельные чипсы при правильном употреблении ничуть не вреднее некоторых фруктов и овощей. В этом уверен специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко.

Эксперт разработал метод, при котором употребление чипсов не принесет ощутимого вреда организму и не скажется на жировой массе.

По его мнению, чипсы по праву занимают одно их первых мест по вредности, но, лишь в сочетании со сладкой газировкой и в огромных количествах. Главные проблемы создает соль и большое количество калорий. Тем не менее, эксперт считает, что всему виной бесконтрольное употребление чипсов, а не их состав.

«Чипсы вредны людям с гипертонией, поскольку они соленые. Они вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин. Они вредны людям с ожирением, поскольку содержат много калорий. Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями. Здесь такая тонкая грань, что ее никто и никогда не выставит. Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», - заявил Алименко в интервью радио Sputnik.

Проблему можно решить, уверен молодой человек. Для этого необходимо есть маленькими порциями. Диетолог выступает за продвижение маленьких упаковок «вредных» продуктов.

Покупая огромный пакет чипсов, человек пытается сэкономить, а потом просто доедает их, чтобы не оставлять. Маленькая упаковка способна решить все проблемы, считает специалист по питанию.