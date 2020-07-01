Два главных документа: молодожены из Читы в день свадьбы проголосовали за поправки в Конституцию

Молодожены из Читы в день свадьбы решили совершить и другой важный шаг. Первого июля семья Ваулиных сразу после дворца бракосочетания отправилась на избирательный участок, где приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Мы сегодня женимся. У нас сегодня регистрация брака и в этот день мы решили проголосовать за поправки в Конституцию. В такой ответственный момент, в такой день мы не забываем о нашей стране. Чтобы у нас было хорошее будущее, чтобы здоровые дети у нас рождались, чтобы никогда они не болели. Чтобы была хорошая медицина в нашей стране. В будущем мы хотим, чтобы наша страна процветала, чтобы всегда было чистое небо над головой. Чтобы никаких войн не было. И никогда никто не болел», - объяснила «Звезде» точку зрения молодой семьи невеста Татьяна Ваулина.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес мероприятие на 1 июля. Позже в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести голосование в период с 25 июня по 1 июля. Однако, основным днем плебисцита станет именно 1 июля. Этот день в России объявлен выходным.