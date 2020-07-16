Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 13,5 миллионов

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 13,5 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который суммирует сведения международных организаций, федеральных и местных властей, а также других открытых источников.

По данным университета, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире на 05.00 по московскому времени составляет 13 512 693 человека, из которых 583 358 скончались. Выздоровели с начала пандемии коронавируса в общей сложности 7 522 796 человек.

Ранее в ВОЗ рассказали об основных сценариях распространения коронавирусной инфекции. Первый сценарий реализован в странах, которые были предупреждены о новом вирусе, смогли подготовиться и избежать крупных вспышек. К этой группе ВОЗ отнесла ряд государств Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, Африки и Тихоокеанского региона.

Во втором сценарии, по которому пошли европейские страны, на первых порах были зафиксированы крупные вспышки заболевания, которое со временем удалось взять под контроль.

И есть третий сценарий распространения коронавируса в тех странах, в которых был пройдет пик COVID-19, но, ослабив ограничения, там началась вторая волна распространения.