Кот в мешке: эксперт рассказал о правилах покупки подержанного телефона

При выборе подержанного мобильного телефона не стоит приобретать гаджет с рук у незнакомых людей. Слишком велика вероятность купить краденный аппарат и приобрести в комплекте с ним массу проблем. В этом уверен эксперт организации АНО Центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов.

«Покупая гаджет в комиссионном магазине, вы получаете некую гарантию, так как все телефоны там проверяет продавец, которому невыгодно продавать нерабочие устройства», - рассказал Симонов в интервью агентству «Прайм».

Покупая телефон с историей, эксперт настоятельно рекомендует тщательно изучить его. Зачастую, прежний владелец выставляет гаджет на продажу после его поломки. Наспех отремонтированный телефон пытаются продать, пока он окончательно не вышел из строя.

«Нужно осмотреть телефон и убедиться, что все части корпуса плотно и ровно прилегали друг к другу, нигде не торчат части клея или герметика. Любое подозрение на то, что телефон ремонтировался - серьезный повод для отказа от покупки», - уверен эксперт.

В любом случае, приобретаемый мобильный телефон должен быть в рабочем состоянии и идти с полным комплектом документов. Эксперт не рекомендует покупать аппарат заочно, не осмотрев телефон.