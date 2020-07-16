Ученые назвали главную причину аномальной жары в Сибири

Деятельность человека является главной причиной аномально жаркой погоды в регионах Сибири. К такому выводу пришла международная группа ученых из России, Нидерландов, Германии, Франции и других стран.



Исследователи проанализировали колебания средней температуры в Сибири с января по июнь 2020 года, а также рекорд в Верхоянске, где 20 июня температура воздуха достигла самого высокого показателя в истории систематических наблюдений за погодой и климатом в Арктическом регионе.



«В обоих случаях мы обнаружили, что такие события были бы практически невозможны без изменения климата, вызванного деятельностью человека», - отмечается в докладе на сайте научного объединения под названием World Weather Attribution.

Ученые сочли, что изменения климата в регионе способствуют затяжным волнам аномального тепла. При помощи математических расчетов, удалось установить, что при сохранении существующих тенденций, уже через 30 лет средняя температура в Сибири будет на семь градусов выше, что приведет к более интенсивному таянию вечной мерзлоты.

Это не является исключительно российской проблемой, напоминают ученые. Многие страны, для которых этот процесс актуален, разрабатывают и применяют различные методы решения проблемы. Например, уже используются сезонные охлаждающие устройства для снижения температуры грунта в местах строительства критически важных инфраструктурных объектов, таких как автомобильные или железнодорожные дороги.