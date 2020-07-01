Аэромобильная группировка спасателей завершила работу по ликвидации ЧС в Норильске

Аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России завершила работы по ликвидации ЧС с разливом топлива в Норильске. Сто военнослужащих из поселка Кумысный Новосибирской области почти месяц оказывали помощь властям региона и города.

«Во вторник (30 июня) группировка завершила работу и вылетела в пункт дислокации», - рассказал журналистам представитель оперштаба по ликвидации ЧС.

На месте группировка занималась транспортировкой емкостей для сбора воды на место разлива нефтепродуктов при помощи плавсредств, сбором грунта и топливно-водяной смеси, обрабатывала береговую линию сорбентом. Работа велась круглосуточно и при любой погоде.

По словам представителя оперштаба, общими усилиями удалось собрать 32 951 кубометр топливно-водяной смеси и обработать сорбентом более 118 километров берега.

Разлив дизельного топлива в Норильске произошел 29 мая из-за разгерметизации резервуара. В результате в окружающую среду попало свыше 20 тысяч тонн топлива. В компании «Норникель» причиной аварии считают потепление в условиях вечной мерзлоты. Ранее власти Красноярского края заявили о преодолении критического этапа в ликвидации чрезвычайной ситуации.