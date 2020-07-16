В Росприроднадзоре дали оценку размеру штрафа «Норникелю»

Сумма ущерба в 147,7 миллиардов рублей, которую предъявляют «Норникелю» за экологическую катастрофу в Арктической зоне, является обоснованной. Об этом заявила «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Напомним, что 29 мая из-за разгерметизации резервуара произошел разлив дизтоплива, В результате в окружающую среду попало около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. В «Норникеле» заявили, что основной причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты.

«Просто представьте, это почти семь железнодорожных составов нефтепродуктов, которые одномоментно попали в акваторию. А она является основой жизни коренных малочисленных народов Севера. Обсуждение ущерба шло полтора месяца, общественность называла различные цифры, рассматривался огромный мировой опыт», - пояснила Радионова.

Она отметила, что от «Норникеля» и его представителей не поступало никакой встречной суммы штрафа. Глава Росприродназора добавила, что в ведомстве уверены в расчетах и применении самого высокого штрафного коэффициента.

«Мне интересно, почему “Норникель” или кто-то еще не спорит с применением коэффициента для северных рек, одним из самых низких, хотя мы знаем, что северные реки восстанавливаются дольше - это хрупкая, труднодоступная природа Арктики», - сказала Радионова.

Она добавила, что все коэффициенты абсолютно применимы к ситуации, времени и действиям, которые совершались. И Росприроднадзор готов доказывать все в суде. Светлана Радионова также отметила, что по мнению ученых, на восстановление экосистемы после аварии нужно 5–10 лет.

Ранее в «Норникеле» заявили, что собираются оспаривать расчеты ущерба экологии, произведенные Росприроднадзором, и добиваться их нуждаются в корректировки. В компании отметили, что не собираются ликвидировать последствия аварии за свой счет.