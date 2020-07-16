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Boeing и NASА договорились поддерживать работу МКС до 2024 года

Ян Брацкий
02:30 16.07.2020
В перспективе, срок службы Международной космической станции может быть неоднократно продлен, вплоть до 2030 года. 
Boeing и NASА договорились поддерживать работу МКС до 2024 года
© Фото: Роскосмос

Американская корпорация Boeing и NASА заключили контракт на 916 миллионов долларов. Согласно ему, эксперты компании продолжат поддерживать работу Международной космической станции (МКС) до 2024 года. 
  
Об этом говорится в распространенном заявлении корпорации, которая является партнером NASА по МКС с 1993 года. 

«Boeing будет оказывать услуги технической поддержки, предоставлять ресурсы и персонал для работ на борту МКС, а также отвечать за многие системы станции», - цитирует РИА Новости сообщение компании. 

Страны-участницы проекта решили продлить срок службы МКС до 2024 года, после чего, основываясь на технических данных, возможно продлят этот срок до 2030 года. Многие эксперты предполагают, что при качественном обслуживании орбитальной станции это вполне реально. 

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