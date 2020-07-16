Названо количество готовых путешествовать по стране россиян

Большинство россиян готовы путешествовать внутри страны. Такие данные показал опрос копании IDF Eurasia. Согласно полученным данным, к путешествиям по России склоняются 61% ее жителей. В качестве приоритетных направлений ими рассматриваются курорты Краснодарского края и Крыма.

«Более половины опрошенных (61%) так или иначе потенциально готовы или склоняются к путешествиям внутри страны. В плане востребованности конкретных локаций безоговорочно лидирует Черноморское побережье с его многообразием курортов Крыма и Краснодарского края, суммарно их хотели бы посетить 53% респондентов», - говорится в материале, выдержки из которого приводит ТАСС.

Посетить Москву и Санкт-Петербург хотели бы 13% опрошенных, по 8% респондентов мечтают увидеть красоты Байкала и Алтая. Примерно столько же готовы ехать в Калининград и Карелию.

Около 40% опрошенных не планируют никуда ехать вообще из-за высоких цен на отдых. Отсутствие необходимой инфраструктуры для поездок по стране останавливает еще 21% путешественников, 21% не устраивает отечественный сервис на региональных курортах, а 10% не считают поездки по России безопасными.