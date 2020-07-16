В Twitter прокомментировали массовый взлом аккаунтов знаменитостей и политиков

После массового взлома аккаунтов знаменитостей в США, Twitter продолжает работу над устранением проблемы. В компании сообщили, что продолжают ограничивать возможность публиковать сообщения, менять пароли и некоторые другие функции аккаунта.

«Нам известно об инциденте с безопасностью, затронувшем аккаунты в Twitter. Мы расследуем и принимаем меры, чтобы исправить это. Мы скоро всех обновим», - говорится в сообщении в аккаунте технической поддержки.

Ранее стало известно, что twitter-аккаунты американских знаменитостей и политиков были взломаны. Неизвестные разместили на страницах объявлении о раздаче биткоинов.

Известно, что объявления об удвоении биткоинов в течение 30 минут появились на страницах экс-президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Джо Байдана, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, основателя SpaceX Илона Маска, создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста и других.