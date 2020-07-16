В сирийском Тадморе заработала древняя каменоломня

В сирийском городе Тадмор возобновили свою работу каменоломни. Разрушенные боевиками города необходимо восстанавливать. Мастера выбирают материал, который легко обрабатывается и в избытке присутствует в окрестностях городов. Например, пальмирский травентин - из него построен древний город.

«Я сам работаю с камнем уже десять лет. Мой отец и дед занимались его обработкой всю свою жизнь. Это наша родина и родина наших предков. Мы очень хотим привести наш город в порядок и снова принимать гостей», - рассказал потомственный каменщик Абдулла Нези.

Мужчина вернулся из Дамаска, куда уехал, когда Пальмиру захватили боевики. Через семь лет, когда ее освободили, приехал обратно и не прогадал. Цех по обработке камня местные власти запустили в числе первых предприятий.

«Наши каменоломни очень древние. Это визитная карточка всего региона. Очень важно, чтобы дома обкладывались именно этим камнем. Он - часть культурного облика. И если для обычных городов Сирии восстановление больше ориентировано на условия жизни, инфраструктуру, то для нас красота имеет такое же важное значение. Мы надеемся, что туристы поедут к нам так скоро, как позволит ситуация в мире», - признался мэр Тадмора Хани Дайес.

Древний город особенно нуждается в дорогостоящей реставрации и ни США, ни европейские страны, - помогать не собираются, хотя обещали. Муниципалитет тем временем делает то, что позволяет скудный бюджет. Восстанавливает жилой сектор, что бы сюда смогли вернуться люди и уже взялись за восстановление одной гостиницы, чтобы первые туристы могли приехать в город. Цех получает новые заказы, даже из соседних городов, пальмирский камень ценится во всей Сирии.

«Ежедневно мы перерабатываем 25 тонн камня. У нас тут работает 15 сотрудников. Все они опытные специалисты и хорошо знают породу. Она ценится, идет на облицовку фасадов знаний. Помогает сохранять тепло зимой, защищает от жары летом, отлично держит влагу. Не трескается даже в мороз», - с гордостью говорит владелец завода по переработке камня Махмуд Хамуд.

Морозы в Сирии доходят максимум до минус пяти градусов, но проблемы в том, что очень многое приходится восстанавливать. Боевики уничтожили все, что не смогли вывезти. Впрочем, в мэрии города говорят, что очень скоро запустят вторую линию по распилке камня.