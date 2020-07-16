Восставший из мертвых: в Колумбии живого пациента отказались отпускать из морга

В Колумбии в больнице города Сукре пациента признали мертвым и отправили в морг. Однако родственники отказались верить врачам и обнаружили мужчину живым, сообщило издание El Nacional.

Сообщается, что 6 июля 67-летнего Хуана Хосе Муноса Ромеро привезли в больницу с повышенным артериальным давлением. Через несколько часов врачи сообщили семье, что мужчина умер.

Однако родственники не поверили докторам и потребовали увидеть тело покойного, но им не разрешили это сделать из-за пандемии коронавируса. Позже дочь Ромеро сумела пробраться в здание морга и увидела там своего отца живым. Мужчина дышал и его глаза были открыты.

Девушка бросилась к врачам за помощью, однако те уверили ее, что такая реакция бывает у человека после смерти. Дочь не стала слушать медработников, забрала отца из морга и перевезла в другую клинику. Сын Ромео сообщил, что тот сейчас находится в стабильном состоянии и проходит лечение. Врачи другой клиники поставили ему диагноз ишемия, которая могла развиться из-за стресса и проведенного времени в морге.