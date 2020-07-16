Twitter заблокировал все аккаунты, менявшие пароль в течение 30 дней

Компания Twitter заблокировала все аккаунты, к которым пытались сменить пароль в течение последних 30 дней. Мера принята в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом.

«В качестве меры предосторожности и меры реагирования для защиты безопасности людей мы предприняли следующий шаг: заблокировали все учетные записи, к которым пытались изменить пароль в течение последних 30 дней», - говорится в сообщении поддержки.

Уточняется, что блокировка аккаунта не указывает на его взлом. Команда Twitter предполагает, что только «небольшая часть» этих учетных записей подвергалась хакерской атаке и тех, кого она затронула, дополнительно проинформируют.

В Twitter накануне произошел массовый взлом, под удар попали аккаунты американских знаменитостей и политиков. Неизвестные разместили на страницах объявлении о раздаче биткоинов. В течение 30 минут они появились на страницах экс-президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Джо Байдена, основателя SpaceX Илона Маска, создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста и других.