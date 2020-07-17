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Курс на слом: в Национальном центре по уменьшению ядерной опасности рассказали о судьбе ДОН

Ян Брацкий
00:00 17.07.2020
По оценке главы Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, американская сторона выходит из договора под надуманным предлогом, не слыша конструктивную критику в свой адрес и стремясь избавиться от международных обязательств. 
Курс на слом: в Национальном центре по уменьшению ядерной опасности рассказали о судьбе ДОН
© Фото: Минобороны РФ

Стремление Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН) направлена на слом международных договоренностей и является продолжением деструктивной линии поведения США на международной арене. В этом уверен начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, который в интервью «Красной звезде» предупредил о готовности Москвы защищать свои законные права и интересы.

Ультимативные действия американской администрации, безусловно сигнализируют о ее неготовности к взаимной открытости, транспарентности и доверию в военной области, констатировал Рыжков.

«Вашингтон последовательно выходит из любых международных соглашений, хоть как-то ограничивающих его деятельность. Это касается и международных договоров в сфере контроля над вооружениями. Первым был Договор по ПРО. Не так давно американцы вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Теперь они взялись за Договор по открытому небу. За любыми действиями американской администрации на внешнем контуре всегда просматриваются две стратегические цели: обеспечение доминирования США и финансовые интересы», - заявил Рыжков.

В подтверждение своих слов он привел пример, как сразу после выхода США из Договора по ПРО американцы развернули масштабные работы по созданию стратегической системы противоракетной обороны. На нее уже потрачены сотни миллиардов долларов, а в условиях появления гиперзвуковых ракетных систем американский ВПК потребует новых миллиардов для доведения возможностей созданной системы до приемлемого уровня эффективности.

Именно этого добиваются американские промышленники считает эксперт, именно на их интересы работает Белый дом, последовательно выходя из обязывающих соглашений в области контроля над вооружениями.

«Напомню также о том, что уже через несколько дней после выхода США из Договора о РСМД американцы провели летные испытания ракеты, которая по своим характеристикам подпадала под запреты этого соглашения. Очевидно, что работы по созданию запрещенных договором ракет неправомочно проводились американским ВПК еще задолго до выхода США из соглашения», - констатировал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

О своем желании выйти их ДОН президент США Дональд Трамп заявил 22 мая. Комментируя решение главы государства, Госсекретарь Майк Помпео добавил, что на эту процедуру Вашингтон отвел сам себе шесть месяцев. Говоря о причинах принятого решения, американская администрация не придумала ничего лучше, чем обвинить Москву в «нарушениях» договора. Крайне сомнительный тезис, который неоднозначно восприняли в самих Соединенных Штатах.

«США и их союзники считают незаконным тот факт, что российская сторона ввела лимит в 500 километров в отношении полетов над Калининградской областью. Этот регион представляет особый интерес для США и НАТО, считающих, что в последние годы Россия заметно активизировала там свою военную деятельность», - напоминает Рыжков.

Подобные ограничения со стороны Москвы стали вынужденной мерой, объясняет эксперт, так как ряд западных стран, прежде всего Польша, своими хаотичными полетами в рамках договора создали условия, требующие на длительное время перекрывать регулярное гражданское и коммерческое воздушное движение в регионе.

Сергей Рыжков заявил, что Москва была готова обсуждать аспекты договора и искать взаимоприемлемые формы в формате диалога, однако понимания со стороны США не находит. Вторая причина американского демарша – политическая.

«Вашингтон считает нарушением договора тот факт, что Россия отказывает иностранным государствам в проведении полетов в десятикилометровой полосе вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией. Российская сторона опирается на пункт договора, согласно которому "полеты проводятся не ближе 10 километров от границы государства, не являющегося его участником". При этом Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а Тбилиси, Вашингтон и другие члены НАТО нет», -отметил Сергей Рыжков.

Но и по этому вопросу российская сторона выразила готовность разрешить ситуацию. Москва предложила разрешить полеты в случае, если Грузия позволит инспекторам из России совершить облеты ее территории. Но официальный Тбилиси, заручившись поддержкой США и Великобритании, продолжает блокировать предложение России.

В свою очередь, у официальной Москвы не менее длинный список претензий к США относительно реальных нарушений ДОН с их стороны. О них члены экспертной группы подробно докладывали на конференции в рамках ОБСЕ шестого июля 2020 года, где были подробно разобраны возможные последствия выхода США из договора.

«Мы напомнили американской стороне, в частности, об имевших место недопуске российского самолета наблюдения на территорию США, запрете наблюдения островных территорий, установлении такого режима полетов российского самолета, когда экипаж работает 14-18 часов», - напомнил Рыжков.

Все претензии к США, как к участнику ДОН подробно изложены на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации. Настойчивое стремление Вашингтона покинуть список участников договора говорит только о стремлении американской стороны избавится от возложенных на нее обязательств, получить тотальный контроль над космосом и избежать инспекции территории США.

Договор по открытому небу - международный документ, устанавливающий режим наблюдательных полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения. Документ был подписан в марте 1992 года. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.  

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