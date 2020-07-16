В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались еще 13 пациентов, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о смерти 24 пациентов с коронавирусом. В результате общее число летальных случаев в столице увеличилось с 4 258 до 4 271 человека.

Ранее Сергей Собянин заявил, что у города «все-таки больше шансов» избежать повторного введения карантина из-за распространения коронавируса. Мэр Москвы добавил, что риски все-таки существуют, и выразил надежду, что повторной жесткой вспышки избежать удастся.