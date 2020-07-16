Назван основной признак тяжелой формы COVID-19

Во Франции ученые смогли выявить главный признак, который проявляется у пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Исследователи изучили течение болезни 50 человек, у которых COVID-19 проявлялся разными симптомами: от легкого кашля до дыхательной недостаточности с подключением к аппаратам ИВЛ.

После анализов взятого биоматериала, ученые выяснили, что у всех пациентов с тяжелой формой коронавируса наблюдался дефицит интерферона типа I. Именно это вещество необходимо организму для борьбы с вирусом, а его выработка замедляет развитие инфекции. Исследователи сделали вывод, что именно этот тип белков играет решающую роль для лечения больных.

Ранее швейцарский иммунолог выразил сомнения, что существуют бессимптомные носители коронавируса. По мнению Беда Штадлера, у таких людей просто есть иммунитет к COVID-19, следовательно окружающих они заразить не могут.