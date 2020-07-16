Поединок со стихией: как спасатели и волонтеры сражаются с пожарами в Сибири

С лопатами в руках жители Ханты-Мансийского автономного округа отстаивают свои дома - в регионе из-за природных пожаров введен режим ЧС. Сотни добровольцев копают защитные рвы и помогают спасателям прокладывать минерализованные полосы. Для оценки ситуации на место прибыли главы МЧС и Минприроды.

На кадрах из городка Советского на востоке ХМАО из-за гари не видно горизонта. Уже несколько дней поселение находится в кольце огня. Пламя бушует в пяти километрах от окраин. Лесные пожары тушат и земли, и с воздуха.

Сотни спасателей, десятки спецмашин работают в лесах сразу пяти районов округа. МЧС увеличивает группировку, власти – вводят режим чрезвычайной ситуации. Работы не прекращаются и в ночное время.

С огнем борются уже пятые сутки. На помощь спасателям и пожарным отправились добровольцы.

«Восхищаюсь нашими северными людьми. Насколько мало времени им необходимо, чтобы мобилизоваться, собраться во благо общего дела», - говорит волонтер Екатерина.

Добровольцы копают траншеи, убирают сухостой. Вручную с помощью лопат не дают пламени продвигаться дальше.

Ситуация накалилась на столько, что на место прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Горит больше двенадцати тысяч гектаров тайги. По предварительным данным, причиной лесных пожаров стал удар молнии. Но специалисты не исключают, что виноват может быть и человек.



Местные леса – в основном сосновые – богатство региона. Специалисты подсчитывают ущерб, уже понятно, суммы – не малые. А впереди жаркие, ветреные дни и ситуация может ухудшиться.

«Прогноз по пожароопасности остается неблагоприятным, речь идет о непрекращающейся жаре, которая наблюдается», - отмечает Кобылкин.

Из-за пожара страдают и люди, едкий дым окутал города и поселки.

«Все продукты горения ядовитые. Они на сотни и тысячи километров начинают распространяться воздушными потоками, а также водными потоками, куда продукты горения попадают. Это все разносится по всему Северному Ледовитому океану», - поясняет заслуженный эколог РФ, первый зам директора НИИ РАН РФ Андрей Пешков.

Пока в лесах продолжается борьба с огнем, жителей просят воздержаться от прогулок и плотно закрывать окна.