В Госдуму внесли законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о проведении «налогового маневра» в IT-отрасли и налоговом резидентстве. Об этом свидетельствуют сведения базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина, озвученного в конце июня. Предполагается, в частности, бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний с 14% до 7,6%, а ставку налога на прибыль – с 20% до 3%. Нововведение планируется вводить с 2021 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее пояснял, что преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформированы от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению. Под налоговый маневр попадают также дизайн-центры, проектирующие и разрабатывающие электронные изделия, а также разработчики программного обеспечения в области искусственного интеллекта.

Ставки страховых взносов будут одними из самых низких в мире и в России проекты станет развивать выгоднее, чем за рубежом, уточнял глава правительства.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, законопроектом также предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что «позволит повысить адресность данной льготы», напоминает РИА Новости.

Помимо этого, проект закона даст возможность физлицам, находившимся на территории РФ в текущем году от 90 до 182 дней включительно, признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления в налоговые органы в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ.