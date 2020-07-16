Впустившего убийцу в детсад в Нарьян-Маре охранника приговорили к 2,5 годам колонии

Суд приговорил охранника, впустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

«Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тысяч рублей каждому», - отмечается в сообщении.

Трагедия произошла 31 октября 2019 года. Житель Нарьян-Мара вошел в помещение детского сада, поднялся на второй этаж, где в то время спали дети, и ударил шестилетнего мальчика ножом. От полученных травм ребенок скончался.

На месте преступления подозреваемого задержал охранник и сотрудники детского сада. Он был заключен под стражу.

В начале ноября суд арестовал охранника детского сада, по вине которого злоумышленник попал внутрь дошкольного учреждения.