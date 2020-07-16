В России отменили двухнедельную изоляцию для прибывших из-за рубежа

В России с 15 июля отменили двухнедельную изоляцию для прилетающих в страну регулярными рейсами из государств, с которыми планируется возобновление авиасообщения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Иностранцам, чтобы избежать ограничений, нужно будет показать результаты отрицательного теста на COVID-19, сданного в течение последних трех суток перед прибытием, либо пройти исследование в первые 72 часа по прилету. Также гостям придется еще на борту самолета заполнить анкету на русском или английском языках.

Россияне, прибывающие из-за рубежа, также могут избежать пребывания на самоизоляции. Для этого им будет необходимо в течение трех дней пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Работодатели обязаны информировать своих сотрудников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи таких анализов по возвращении домой. Они также должны проверять наличие таких справок у вернувшихся работников.

Нужно отметить, что новые правила не затронут пассажиров вывозных рейсов: им избежать профилактического карантина не удастся.