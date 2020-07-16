За помощь в борьбе с COVID-19: в ООН выразили благодарность Росавиации

В ООН поблагодарили российскую авиацию за помощь в проведении операций по борьбе с пандемией COVID-19. Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров представителей Организации и Росавиации.

Согласно документу, в среду, 15 июля, состоялись видео-переговоры заместителя генсека ООН Атула Харе и руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Отмечается, что участники мероприятия затронули вопросы, которые касаются авиационных услуг, предоставляемых РФ миротворческим операциям Организации Объединенных Наций, в том числе по осуществлению мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«Замгенсека Харе выразил благодарность Российской Федерации за ее вклад в глобальные усилия, нацеленные на сдерживание пандемии COVID-19 и в частности за то, что она была первым авиаперевозчиком ООН, согласившимся перевозить пациентов с COVID-19», - следует из сообщения.

В коммюнике также говорится, что ООН высоко оценивает готовность российской стороны поддержать Организацию в оказании помощи Мали, Афганистану и Судану.