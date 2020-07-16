«Выборы на носу»: Медведев объяснил угрозы США санкциями «Северному потоку - 2»

Зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал «борзостью» обоснование США необходимости введения санкций против «Северного потока – 2». Он также предположил, что такая активность связана с близостью выборов.

Медведев отметил, что ранее санкции обосновывались «благовидными» предлогами: такими как защита прав человека или агрессивное поведение страны и отдельных личностей. Однако по «Северному потоку – 2» США назвали всё «своими именами», заявив, что хотят поставлять свой дорогой сжиженный газ в Европу и проект трубопровода мешает американскому бизнесу.

«Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнеров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берёт, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально», - написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее резко осудили американские санкции против российского проекта в Германии. В заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса вмешательство США оценивается как нарушение суверенитета Европы.