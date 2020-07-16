Суд в Москве арестовал еще четверых подозреваемых в причастности к торговле детьми

Басманный суд Москвы принял решение отправить в СИЗО еще троих фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Такое заявление сделала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Еще одной подозреваемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как уточнила Морозова, всем предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ (Торговля людьми).

Адвокаты подозреваемых, в свою очередь, заявили, что возможны новые аресты в рамках данного уголовного дела, «чтобы сделать из этой истории преступное сообщество».

Ранее Басманный суд столицы уже арестовал четверых фигурантов этого дела. Под стражей они пробудут по меньшей мере до 14 сентября.