Аттракцион неслыханной щедрости: почему в Twitter американских знаменитей появились «выгодные» предложения

В Twitter Илона Маска неожиданно появилось заманчивое предложение: отправьте тысячу долларов и получите взамен две. А позже подобные публикации были размещены и на страницах многих других американских знаменитостей в соцсети.

Как вскоре выяснилось - это была масштабная акция кибермошенников. Экс-президент США Барак Обама, конкуренты Трампа на предстоящих выборах Джо Байден и Канье Уэст с супругой Ким Кардашьян, богатейшие люди мира Джефф Безос и Уоррен Баффет, и даже боксер Флойд Мэйвезер - все они оказались просто беспомощны перед злоумышленниками и не могли изменить пароль в течение нескольких часов. Крупнейший взлом за всю историю Twitter ударил по репутации компании.

В техподдержке Twitter уже заявили, что пали жертвой социальной инженерии. Атаковали не пользователей, а самих сотрудников, имеющих доступ к их данным. Один из хакеров уже якобы рассказал, что у них был сообщник внутри компании.

Как бы то ни было, уловкам мошенников поверили больше 300 человек, которое перевели на счет пользователя под ником Кирк 110 тысяч долларов.

«В данном случае интересно то, что злоумышленники смогли дотянуться до достаточно большого количества профилей и то, что они смогли поменять почту, привязанную к данным аккаунтам, для того, чтобы пользователи не смогли оперативно вернуть себе доступ», - объяснил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов.

Брешь в защите компании вскрыла и еще одну любопытную деталь. Хакеры выложили скриншоты так называемого внутреннего интерфейса Twitter. Оказалось, сотрудники соцсети могут ставить невидимые метки на учетные записи, чтобы понижать цитируемость пользователя или выдачу его поста.

«Мы уже знаем с вами черные списки, мы уже знаем с вами все то, что там сейчас происходит. Это только надводная часть айсберга. Я думаю, любой специалист может только предположить, каким образом происходит манипуляция и тотальный контроль над информацией и персональными данными миллиардов людей на нашей планете», - считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

В руководстве самой компании на это уже ответили, что никогда и не скрывали контроль над пользователями. В 2017 году заблокировали даже Дональда Трампа, который сейчас обвиняет Twitter в цензуре и призывает его закрыть. Что, впрочем, до этого не мешало ему превратить свой микроблог едва ли не в главный источник новостей из Белого дома.

А твиты Илона Маска обрушивали или в одночасье поднимали котировки его компании Tesla.

На фоне скандала акции самого Twitter уже подешевели почти на 4%.