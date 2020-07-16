Конец авторазборов: как новые таможенные правила изменят жизнь водителей и бизнеса

Евразийская экономическая комиссия обнародовала пакет изменений к техрегламенту таможенного союза. Из него следует, что бывшие в употреблении запчасти отныне запрещены. Подушки, ремни безопасности, сиденья, тормоза и рулевое управление должны быть необязательно родными, но обязательно – новыми. Но это все равно дороже, чем уже использованные узлы и агрегаты.

В автосервисе, где работает мастер Михаил Фомин, ежедневно ремонтируются десятки машин: от планового обслуживания до замены основных агрегатов. Вероятно, клиентов скоро станет меньше. Новая редакция технического регламента может запретить восстанавливать сломанные запчасти и даже устанавливать поддержанные исправные детали, которые в разы доступнее новых.

«Если выбирать между китайским аналогом, новой оригинальной запчастью, и исправной контрактной, то я выберу контрактную, потому что по цене они будут отличаться кардинально… Даже если прошел определенный срок, то они не теряют своих качеств», - говорит Фомин.

Список агрегатов не так широк. Новые правила запрещают использовать при ремонте бывшие в употреблении подушки и ремни безопасности, сиденья, системы рулевого управления и торможения, оборудование для газового топлива и другие запчасти, связанные с экологией или безопасностью.

«Можно предположить, что будут вводиться санкции за несоблюдение указанных требований. А также как средство контроля будет использоваться система выдачи разрешений», - поясняет автоюрист Михаил Николаец.

Логика авторов автопоправок понятна: на б/у детали никто не даст гарантий. Визуально они целые, а на деле неисправные тормоза или рулевая система могут привести к страшным последствиям.

Специалисты Евразийской экономической комиссии ссылаются и на зарубежный опыт, но в других странах, например, в Германии, запрет установки бывших в употреблении запчастей распространяется только на новые машины, а на автомобили с пробегом их можно ставить свободно. В отечественной редакции исключений нет. Поэтому по карману десятков тысяч автомобилистов нововведение ударит.

«Если ремонтировать автомобиль исключительно на новых запчастях, то это достаточно ударит по бюджету семейному… Скорее всего придется перейти на более дешевую марку, которая дешевле в обслуживании», - говорит автомобилист Андрей Бунчук.

Лишь продавцы новых деталей не против - для них это дополнительные клиенты. В то же время авторазборы, где можно найти недорогую запчасть в хорошем состоянии, могут уйти в историю.

Под запрет попадет и установка дополнительного оборудования - антенны, багажника на крышу или фаркопа. Их можно будет установить только после получения соответствующих разрешений. Однако разрешения смогут выдавать только специальные испытательные лаборатории, которых в России единицы.