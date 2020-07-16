Наркологи рассказали, чем опасен алкоголь в жару

В жару лучше отказаться от употребления алкоголя в пользу морсов, компотов, соков и негазированной воды. Горячительные напитки не только провоцируют жажду, но и несут серьезную опасность для здоровья в условиях высоких температур, предупреждают специалисты.

«Многие считают, что небольшое количество алкоголя помогает охладиться. Это достаточно серьезное заблуждение. Да, эффект охлаждения будет, но очень кратковременный», - пояснил главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

Кроме того, употребление алкоголя способно вызвать обезвоживание, что не полезно для организма в жару, потому что он итак усиленно отдает влагу. В ослабленном состоянии ему сложнее переработать большое количество спиртного, а потому симптомы интоксикации – сухость во рту, головная боль, тошнота – могут оказаться тяжелее и на их устранение потребуется больше времени. При этом такие проявления человеку легко принять за похмелье, в то время когда они могут свидетельствовать о тепловом ударе, несущем серьезную угрозу здоровью.

В некоторых регионах России в эти дни установилась аномальная жара. Так, в Свердловской области столбики термометров показывают более 35 градусов тепла.