В Ереване сообщили об обстреле машины МЧС Армении азербайджанским беспилотником
Автомобиль МЧС Армении был атакован азербайджанским беспилотником. Так, во всяком случае, утверждает представитель армянского Министерства обороны Арцрун Ованнисян.
«Ударный беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Азербайджана нанес удар по машине МЧС», - написал он в Facebook.
Ованнисян также разместил снимки сгоревшей машины. При этом он уточнил, что жертв в результате инцидента нет.
Обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля и продолжается до сих пор. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих, среди которых один генерал. Ереван сообщил о двух жертвах и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать конфликтующим государствам содействие для стабилизации ситуации.