Дети на продажу: что известно о деле московских врачей-репродуктологов

В Басманном суде Москвы прошло слушанье дела медика-репродуктолога с 26-летним стажем, которого подозревают в том, что он делал ЭКО российским суррогатным матерям для пар с Филиппин. Сам врач вину отрицает и настаивает, что в этом и заключалась его работа в лицензированном частном медцентре, где работала гинекологом и его жена, она тоже арестована. Как и еще одна их коллега.

Есть и четвертая фигурантка дела - женщина, работавшая в клинике курьером. Инвалид второй группы, она привозила суррогатным мамам продукты и лекарства. Всех четверых суд отправил в СИЗО по меньшей мере до 14 сентября.

«По данным следствия в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечениях работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги сурагатных матерей, при этом они, как полагает следствие, нарушали законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий», - прокомментировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Вспомогательные репродуктивные технологии - так называют методы лечения бесплодия, в том числе те, что осуществляются вне материнского организма. Проводились процедуры, по мнению следствия, с грубыми нарушениями. Это подтверждают и документы, изъятые у задержанных при обыске их квартир и офисов.

Обвинение настаивает, что подозреваемые создали целую «суррогатную ферму». Находили подходящих матерей, затем принимали роды и продавали новорожденных. Кому и зачем, следствие еще устанавливает. Как и тот факт, были ли на самом деле семьи-заказчики.

Так продолжалось бы и дальше, если бы один из младенцев не умер полгода назад в подмосковном Одинцове. Даниле был всего месяц. Тело мальчика нашли в квартире в самой обычной многоэтажке. Он лежал в кроватке лицом вниз.

Вызванные медики установили, что это синдром внезапной детской смерти, который, по словам специалистов, часто встречается у новорожденных. Но если бы наблюдение вели в профильном стационаре, а не в сомнительной передержке, мальчик, возможно, был бы жив.

«Моя компания к этому делу не имеет никакого отношения», - утверждал в суде подозреваемый Владислав Мельников.

Вот только есть документальное подтверждение, что Мельников все-таки был соучредителем той фирмы, в которой и заключались сделки по рождению детей.

Юрист Константин Свитнев, работающий в сфере защиты прав суррогатных родителей, не отрицает, что помогал оформлять документы. По его словам, юридически там все чисто. Суррогатное материнство в России официально разрешено. А обвинение в торговле людьми, утверждает он, якобы безосновательно.

Свитнев также говорит, что филиппинские родители вот уже полгода не могут забрать своих детей. Хотя и готовы подтвердить биологическое родство с помощью генетической экспертизы. Из-за закрытых границ они, по его словам, не приехали сами, зато прислали доверенность, где якобы дали разрешение на передержку младенцев в обычной квартире, а не в стационаре.

Всего по данному делу проходит 8 человек, среди которых трое врачей.