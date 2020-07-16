Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дети на продажу: что известно о деле московских врачей-репродуктологов

Карина Харитонова
19:56 16.07.2020
Главный фигурант дела настаивает на своей невиновности, однако у правоохранителей другое мнение на этот счет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Басманном суде Москвы прошло слушанье дела медика-репродуктолога с 26-летним стажем, которого подозревают в том, что он делал ЭКО российским суррогатным матерям для пар с Филиппин. Сам врач вину отрицает и настаивает, что в этом и заключалась его работа в лицензированном частном медцентре, где работала гинекологом и его жена, она тоже арестована. Как и еще одна их коллега. 

Есть и четвертая фигурантка дела - женщина, работавшая в клинике курьером. Инвалид второй группы, она привозила суррогатным мамам продукты и лекарства. Всех четверых суд отправил в СИЗО по меньшей мере до 14 сентября.

«По данным следствия в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечениях работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги сурагатных матерей, при этом они, как полагает следствие, нарушали законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий», - прокомментировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Вспомогательные репродуктивные технологии - так называют методы лечения бесплодия, в том числе те, что осуществляются вне материнского организма. Проводились процедуры, по мнению следствия, с грубыми нарушениями. Это подтверждают и документы, изъятые у задержанных при обыске их квартир и офисов.

Обвинение настаивает, что подозреваемые создали целую «суррогатную ферму». Находили подходящих матерей, затем принимали роды и продавали новорожденных. Кому и зачем, следствие еще устанавливает. Как и тот факт, были ли на самом деле семьи-заказчики.

Так продолжалось бы и дальше, если бы один из младенцев не умер полгода назад в подмосковном Одинцове. Даниле был всего месяц. Тело мальчика нашли в квартире в самой обычной многоэтажке. Он лежал в кроватке лицом вниз.

Вызванные медики установили, что это синдром внезапной детской смерти, который, по словам специалистов, часто встречается у новорожденных. Но если бы наблюдение вели в профильном стационаре, а не в сомнительной передержке, мальчик, возможно, был бы жив.

«Моя компания к этому делу не имеет никакого отношения», - утверждал в суде подозреваемый Владислав Мельников.

Вот только есть документальное подтверждение, что Мельников все-таки был соучредителем той фирмы, в которой и заключались сделки по рождению детей.

Юрист Константин Свитнев, работающий в сфере защиты прав суррогатных родителей, не отрицает, что помогал оформлять документы. По его словам, юридически там все чисто. Суррогатное материнство в России официально разрешено. А обвинение в торговле людьми, утверждает он, якобы безосновательно.

Свитнев также говорит, что филиппинские родители вот уже полгода не могут забрать своих детей. Хотя и готовы подтвердить биологическое родство с помощью генетической экспертизы. Из-за закрытых границ они, по его словам, не приехали сами, зато прислали доверенность, где якобы дали разрешение на передержку младенцев в обычной квартире, а не в стационаре.

Всего по данному делу проходит 8 человек, среди которых трое врачей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.07.2020, 18:21
В МИД РФ прокомментировали расширение санкций против «Северного потока - 2»
Дата16.07.2020, 08:43
Первой успешной миротворческой операции XX века исполняется 28 лет
Дата15.07.2020, 15:49
Опубликован календарь чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре
Дата16.07.2020, 12:15
В ОАК пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после их объединения в один дивизион
Дата12.07.2020, 15:10
«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:59 В стране и мире
В Монголии у подростка заподозрили бубонную чуму
16:40 В стране и мире
Видео
Не связано с COVID-19: кадры со странными лягушками в Индии удивили интернет-пользователей
15:00 В стране и мире
В ДНР заявили, что погибший под Горловкой диверсант был наемником из США
14:06 В стране и мире
Видео
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
13:47 Эксклюзив
Видео
Кардиолог назвал нетипичные причины учащенного сердцебиения
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Не связано с COVID-19: кадры со странными лягушками в Индии удивили интернет-пользователей
Видео
Гуманоид Алешенька не единственный: житель Кыштыма рассказал о вызывающих ужас аномалиях
СМИ узнали, как атомная подлодка британского флота едва не протаранила пассажирский паром
Первые советские короткоствольные пистолеты показали на видео
Видео
Не растерялась: у украинской телеведущей во время эфира выпал зуб
Видео
«Коммуналка» на 30 млрд: эксперт рассказал, что делать при получении завышенных счетов ЖКХ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.