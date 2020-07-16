«Пропагандистский шаг»: в посольстве РФ оценили обвинения Лондона в кибератаках

В российском посольстве в Лондоне назвали пропагандистским шагом заявления британского МИД о якобы имевших место кибератаках со стороны РФ. По официальным каналам никаких обращений по упомянутым инцидентам не поступало, заявил представитель дипмиссии.

Он отметил, что на протяжении нескольких лет Лондону предлагается наладить профессиональный диалог по возникающим вопросам, что не получает ответной реакции.

«Следовательно, мы имеем дело не с подлинной озабоченностью компьютерной безопасностью, а с сугубо пропагандистским шагом», - заявил собеседник РИА Новости.

В посольстве также уточнили, что на любые недружественные шаги последует надлежащий и адекватный ответ.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент заявил, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в выборы 2019 года, по этому факту начато уголовное расследование. Кроме того, Лондон обвинил Москву в попытке выкрасть данные о разработке вакцины против коронавируса путем хакерских атак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти утверждения голословными.